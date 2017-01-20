Молоткообразные пальцы стопы свидетельствуют о скрытом диабете

Молоткообразная деформация пальцев стопы может быть признаком скрытого диабета, который требует срочного лечения, как установили исследователи из Breach Candy Hospital из Мумбаи. Также это расстройство может говорить о неврологических проблемах.По данным индийских исследователей, хотя молоткообразная деформация пальцев стопы не вызывает никакой боли, люди с этим расстройством при хождении испытывают определенный дискомфорт. Причем эту деформацию не стоит игнорировать, особенно если она развивается после 20 лет. Одной из главных причин дефекта в этом возрасте может быть ревматоидный артрит, однако расстройство нередко встречается и среди диабетиков.По мнению исследователей, поскольку диабет часто влияет на стопы своих жертв, диабетики почти поголовно сталкиваются с молоткообразной деформацией пальцев стопы в тот или иной период времени. При этом женщины подвержены развитию этого дефекта в 5 раз больше, чем мужчины. Особенно часто он отмечается после 70 и 80 лет. Дефект разделяется на два типа - гибкий и ригидный - в зависимости от подвижности суставов пальцев.При ригидном типе данная деформация является очень болезненной, и ее жертвам требуется врачебная помощь. Медики обычно предлагают комбинацию из физиотерапии, обезболивающих и рекомендаций по правильному уходу за стопой. Если это не дает желаемого эффекта, пациента могут прооперировать, и хирург уменьшит длину кости пальца в его основании, чтобы дать ему возможность снова выпрямиться. Однако это может быть рекомендовано лишь в самых тяжелых случаях.