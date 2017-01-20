Кофеин стабилизирует состояние больных Паркинсоном

Кофеин способствует снижению тяжести тремора и возвращению способности нормально передвигаться пациентам с болезнью Паркинсона, сообщили сотрудники Университета Макгилла в Канаде.Ученые изучили эффект кофеина при участии 61 человека с болезнью Паркинсона. Пациенты принимали каждый день в течение шести недель таблетки с кофеином в концентрации, эквивалентной примерно трем чашкам кофе. Затем сравнили показатели с контрольной группой.В результате оказалось, что люди, принимавшие кофеин, демонстрировали значительные улучшения моторики. Исследователи пояснили, что большинство проблем, связываемых с болезнью Паркинсона, вызвано нехваткой дофамина в отдельных областях мозга. Там разрушаются клетки, вырабатывающие данное соединение.Эксперты сообщили, что рецепторы аденозина обычно тормозят выработку дофамина. Кофеин блокирует их работу, тем самым повышая концентрацию дофамина. На данный момент в разработке находятся лекарства, действующие аналогичным образом. Однако, считают ученые, кофеин может стать более дешевой альтернативой.