Какая еда полезна в холода: советы экспертов

Чтобы не замерзнуть на прогулке зимой, когда холодно, все эксперты в голос рекомендуют хорошо поесть перед выходом.- Естественно, что зимой тратиться больше энергии на «обогрев» организма, - говорит к.м.н., доцент, врач-диетолог Елена Чедия. - Советую ни в коем случае не ограничивать углеводы - поставщики энергии. То есть побольше зерновых, овощей, фруктов. Энергию можно получать и за счет белков (молочных, мясных продуктов, рыбы). Но ограничивать углеводы за счет большего употребления белков ни в коем случае нельзя. И еще одно правило, которое нужно соблюдать и зимой, и летом - не ешьте позже, чем за четыре часа до сна. Даже яблоко, съеденное на ночь, может оказать плохую службу. Во сне обмен веществ замедляется и все полученные калории переходят не в энергию, а в жиры.Что поможет в холодаСоветует к.м.н., диетолог Марина Копытько:- Каша по утрам. Совет хоть и надоевший, но все-таки попробуйте - именно зерновые с утра способны зарядить нас энергией. Кроме того каши на молоке, особенно овсяная (геркулес), улучшают пищеварение и заряжает мозги. Добавьте к каше ложку меда - «два полезных углевода в одном» - и будет вам счастье.- На перекус после обеда - банан или хурму. Они оба содержат полезные вещества, помогающие выработке серотонина - гормона счастья, которого так не хватает зимой.- Три разноцветных овоща - возьмите за правило съедать их на обед или на ужин. Салат из помидор, огурцов и желтого болгарского перца - идеальный вариант. К тому же бетакаротин из них защищает кожу от обветривания.- На обед можно позволить себе более плотный, чем обычно, перекус: салат, обязательно суп (ученые Пенсильванского университета уверяют, что если есть его постоянно то можно похудеть), на второе - белки и углеводы, например, макароны с мясом. Или просто мясо без гарнира. Тогда можно гулять долго и счастливо.- Шоколад. Горький. 30 грамм в день еще никому не повредили. А полезные вещества, в том числе антиоксиданты, помогут и мозгу, и всему организму пережить холодное время года.Калорийность может быть вышеВрачи-эпидемиологи говорят - не бойтесь превысить зимой калорийность привычных блюд. Ведь энергии нам нужно больше. А еще нам нужны витамины: А и Е предохраняют от обморожения, С и В способствуют регенерации и стабильной работе нервной системы.Калории можно получать из белковых продуктов, таких как курица, говядина, рыба - обязательно не менее трех раз в неделю. Рыбу лучше есть морскую, причем, жирных сортов, она содержит необходимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. А оптимальный способ приготовления - тушение. Ну и дополнительные продукты:- Яйца - содержат много витаминов группы А и В, помогая противостоять зимней депрессии. В неделю можно съесть три-четыре яйца. В том числе и в оливье (не надоел еще?).- Сало помогает выдержать морозы. Уникальный состав свиного сала - отличный защитник сосудов в морозы. Боитесь холестерина? Но маленький кусочек не навредит точно. Лучше откажитесь на время от печенек и магазинной выпечки - там может содержаться маргарин, который куда опаснее для сосудов, чем сало. А еще отличный источник полезных жиров - растительное и сливочное масло.- Острые специи. Прекрасное согревающие. Но внимание - разжигают аппетит! Полезны для согревания специи, которые кладут в гроги и глинтвейны: гвоздика, корица, бадьян, перец красный и черный, куркума. Они не только согревают, но и помогают переносить стрессы. И, конечно, природный антибиотик - имбирь.А что ещеИ не забывайте время от времени баловать организм. Ему очень полезны:- Мед. Натуральный антибиотик, содержащий множество витаминов и микроэлементов, помогающих нормализовать обмен веществ. Только ешьте его вприкуску, а не кладите в горячий чай, который разрушит большую часть пользы.- Квашеная капуста, красный болгарский перец, ягоды клюквы и брусники. Отличные источники витаминов С и В, необходимых для иммунитета, нервной системы, и «борьбы с зимним стрессом». Не забывайте и про экзотические цитрусовые.- Чеснок. Как и лук он входит в число природных иммуномодуляторов и «отгоняет простуду».