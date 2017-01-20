Зарядка по утрам защитит от инфаркта

Ученые выяснили, что непродолжительные, но регулярные занятия физической активностью могут сократить риск развития сердечнососудистых заболеваний, в частности, инфарктов.Как сообщается в результатах исследования, представленных в научном издании Brain, Behavior and Immunity, влияние ежедневной зарядки можно сравнить с воздействием антиоксидантов.Как утверждает автор исследования, Сьюзи Хун из университета Калифорнии в Сан-Диего, фитнес обладает противовоспалительным, антиокислительным и омолаживающим действием.В числе прочего, после занятий в крови понижается уровень белка TNF-альфа, который отвечает за реакцию организма на злокачественные образования и атаки вирусов и инфекций.