Найдена причина заикания!
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Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса собрали «критическую массу доказательств», объясняющих природу заикания, которое отмечается как у детей, так и у взрослых. Они обнаружили, что у лиц, которые заикаются, снижается региональный мозговое кровообращение в зоне Брока – области в лобной доле коры головного мозга, связанной с речевой функцией. При этом еще большее снижение кровотока в этой области коррелирует с более тяжелым заиканием, то есть чем более тяжелая форма заикания – тем хуже кровообращение в зоне Брока.
Подобного рода исследования, оценивающие скорость кровотока или перфузии у пациентов с заиканием, никогда ранее не проводились. При этом команда ученых также прибегла к использованию протонной магнитно-резонансной спектроскопии, чтобы детальнее исследовать особенности работы мозга взрослых и детей, которые страдают заиканием.
Их результаты показали четкую связь между заиканием и изменениями в схемах работы мозга, которые контролируют производство речи, а также тех участков, которые отвечают за кто внимание и эмоции.
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