Найдена причина заикания!

Исследование, проведенное под руководством медицинских специалистов из США, показало, что заикание определяется снижением кровотока в области мозга, связанной с языковой функцией.Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса собрали «критическую массу доказательств», объясняющих природу заикания, которое отмечается как у детей, так и у взрослых. Они обнаружили, что у лиц, которые заикаются, снижается региональный мозговое кровообращение в зоне Брока – области в лобной доле коры головного мозга, связанной с речевой функцией. При этом еще большее снижение кровотока в этой области коррелирует с более тяжелым заиканием, то есть чем более тяжелая форма заикания – тем хуже кровообращение в зоне Брока.Подобного рода исследования, оценивающие скорость кровотока или перфузии у пациентов с заиканием, никогда ранее не проводились. При этом команда ученых также прибегла к использованию протонной магнитно-резонансной спектроскопии, чтобы детальнее исследовать особенности работы мозга взрослых и детей, которые страдают заиканием.Их результаты показали четкую связь между заиканием и изменениями в схемах работы мозга, которые контролируют производство речи, а также тех участков, которые отвечают за кто внимание и эмоции.