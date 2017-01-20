Обнаружены молекулярные «подписи» возрастных заболеваний

Предыдущие исследования показали, что уровни определенных биомаркеров в крови человека склонны изменяться в зависимости от возраста. Новая работа ученых из США помогла выяснить, как эту информацию можно использовать во благо.Например, было известно, что биомаркеры, связанные с воспалением, увеличиваются с возрастом, в то время как биомаркеры, связанные с некоторыми функциями почек, снижаются. Специалисты в области биостатистики из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете провели исследование, в котором измерили в образцах крови более чем 4 700 человек в возрасте от 30 до 110 уровни 19 биомаркеров. Эти биомаркеры, или молекулярные подписи, учтенные в исследовании, связаны с большим количеством функций в организме – с работой эндокринной, выделительной и иммунной систем, обменом веществ и пр.Используя специальный алгоритм, ученые определили 26 различных ключевых биомаркеров. Затем исследователи сравнили эти «подписи» участников с их показателями различных заболеваний, а также их общим состоянием здоровья.Около половины людей в исследовании имело «подпись 1» – она стала точкой отсчета для всех остальных биомаркеров. «Подпись 2» стала маркером «здорового старения» – она была обнаружена примерно у 25% участников и связана с улучшенными физическими и когнитивными функциями, более низким риском развития диабета типа 2 и более низким риском смерти в течение 8-летнего периода (по сравнению с подписью 1). Еще восемь биомаркеров были связаны с более высоким уровнем риска развития различных заболеваний (по сравнению с подписью 1). Остальные 16 подписей не были связаны с риском возрастных патологий.