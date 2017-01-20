Чиханье позволяет нормализовать работу носовой полости

Чиханье является особым механизмом, позволяющим «перезапустить» систему клеток носовой полости. Например, если у человека синусит (воспаление пазух носа), то система будет функционировать неправильно и вызывать чихание, чтобы наладить работу, утверждают исследователи из Университета Пенсильвании.Когда система перегружается, человек чихает. Тогда среда в носовой полости восстанавливается до нормы, и сенсоры опять могут анализировать вдыхаемые частицы. Именно микроскопические волоски, располагающиеся на клетках, выстилающих носовую полость, вызывают чиханье.Ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали, как носовые клетки мышей избавлялись от слизи при синусите. Так, когда клетки подвергались воздействию потока воздуха во время чиханья, их система биохимической реакции «перезагружалась». Эксперимент с людьми показал, что ткани, взятые у больных синуситом, не реагировали на симулятор чиханья нормальным образом.Возможно, пациенты с синуситом чаще чихают, так как клетки не в состоянии нормально обновляться. Данное открытие в перспективе можно использовать для лечения различных заболеваний носовой полости, считают ученые.