Чиханье позволяет нормализовать работу носовой полости
http://www.neboley.com.ua - Добавил medsic в категорию Стоматология
Когда система перегружается, человек чихает. Тогда среда в носовой полости восстанавливается до нормы, и сенсоры опять могут анализировать вдыхаемые частицы. Именно микроскопические волоски, располагающиеся на клетках, выстилающих носовую полость, вызывают чиханье.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали, как носовые клетки мышей избавлялись от слизи при синусите. Так, когда клетки подвергались воздействию потока воздуха во время чиханья, их система биохимической реакции «перезагружалась». Эксперимент с людьми показал, что ткани, взятые у больных синуситом, не реагировали на симулятор чиханья нормальным образом.
Возможно, пациенты с синуситом чаще чихают, так как клетки не в состоянии нормально обновляться. Данное открытие в перспективе можно использовать для лечения различных заболеваний носовой полости, считают ученые.
24СМИ
СМИ2
LentaInform
Listis
Добавить комментарий