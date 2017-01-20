К чему может привести злоупотребление ароматерапией

Ароматерапия, если верить специалистам, способна творить чудеса, но злоупотреблять концентрированными ароматами также опасно.Разные ароматы способны либо придать нам бодрости либо помочь расслабиться, избавиться от мигрени либо снять мышечную боль, пробудить чувственность либо поднять настроение. Но важно использовать масла верно и по назначению, не превышая при этом рекомендованные дозировки.Кстати, многие народы уверены, что в эфирных маслах заключены магические силы и души растений.«Практически все растительные ароматы и натуральные аромамасла можно разделить на три основные группы – стимулирующие, успокаивающие и активирующие работу мозга. Каждое из них может оказаться полезным в той или иной жизненной ситуации, потому хорошо бы, чтобы у вас дома было несколько маленьких пузырьков с эфирными маслами – стоят они недорого, зато могут выручить в случае стрессовой ситуации, болезни или обострения болевых синдромов» — говорит эксперт.Но стоит помнить, что, как и любое средство, которое воздействует как на наше физическое состояние, так и на психику, нужно применять очень осторожно. Иначе можно только навредить. Не переборщите с ароматами. Если вы используете неразведенные эфирные масла, помните, что они очень концентрированные и потому 2-3 капель вполне хватит, чтобы наполнить ароматом все помещение. Используйте для этого специальную аромалампу. Если хотите иметь любимый запах всегда под рукой – приобретите специальный аромамедальон, который не займет много места в сумочке и потому будет всегда с вами. Очень хорошо воздействуют на организм также ванны с аромамаслами. Но помните, что вдыхать летучие компоненты масел можно не дольше 15-20 минут.