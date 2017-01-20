К чему может привести злоупотребление ароматерапией
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Разные ароматы способны либо придать нам бодрости либо помочь расслабиться, избавиться от мигрени либо снять мышечную боль, пробудить чувственность либо поднять настроение. Но важно использовать масла верно и по назначению, не превышая при этом рекомендованные дозировки.
Кстати, многие народы уверены, что в эфирных маслах заключены магические силы и души растений.
«Практически все растительные ароматы и натуральные аромамасла можно разделить на три основные группы – стимулирующие, успокаивающие и активирующие работу мозга. Каждое из них может оказаться полезным в той или иной жизненной ситуации, потому хорошо бы, чтобы у вас дома было несколько маленьких пузырьков с эфирными маслами – стоят они недорого, зато могут выручить в случае стрессовой ситуации, болезни или обострения болевых синдромов» — говорит эксперт.
Но стоит помнить, что, как и любое средство, которое воздействует как на наше физическое состояние, так и на психику, нужно применять очень осторожно. Иначе можно только навредить. Не переборщите с ароматами. Если вы используете неразведенные эфирные масла, помните, что они очень концентрированные и потому 2-3 капель вполне хватит, чтобы наполнить ароматом все помещение. Используйте для этого специальную аромалампу. Если хотите иметь любимый запах всегда под рукой – приобретите специальный аромамедальон, который не займет много места в сумочке и потому будет всегда с вами. Очень хорошо воздействуют на организм также ванны с аромамаслами. Но помните, что вдыхать летучие компоненты масел можно не дольше 15-20 минут.
24СМИ
LentaInform
Listis
СМИ2
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