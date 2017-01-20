5 продуктов, которые выводят из организма насыщенные жиры

Насыщенные жиры могут нанести вред нашему здоровью: они повышают уровень холестерина в крови и вызывают отвердевание и закупорку артерий.Современный образ жизни предполагает употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных или «транс»-жиров. Молочные продукты, мясо, сахар и полуфабрикаты угрожают нашему здоровью.Сами того не замечая, мы крадем у себя несколько лет жизни и повышаем риск развития сердечного приступа или инсульта.Мы не говорим, что нужно полностью отказаться от всех жиров в своем рационе.Нужно лишь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение продуктам хорошего качества, а также обращать внимание на размер порций и не забывать о пирамиде правильного питания.Очень часто мы обращаем внимание на продукты, богатые насыщенными жирами, потому что нам кажется, что они отлично насыщают. Они снимают беспокойство и очень питательны.Правильное питание требует времени, внимания и силы воли.Эксперты рассказали о 5 продуктах, которые помогают вывести насыщенные жиры из нашего организма или нейтрализуют их воздействие.1. Избавьтесь от насыщенных жиров с помощью арбузаНасыщенные жиры, которые мы употребляем в пищу вместе с жареными продуктами, полуфабрикатами, консервами, фастфудом, маргарином и так далее, преобразуются во вредные жирные кислоты.Постарайтесь есть все вышеперечисленные продукты в умеренных количествах и найдите им полезную альтернативу.Постарайтесь в сезон есть арбуз как можно чаще: добавляйте его в салаты, соки, ешьте просто так.Арбуз состоит из воды на 90%, и он очень быстро утоляет голод, а также способствует выведению насыщенных жиров из организма.Еще один интересный факт: в 1 чашке арбуза (200 г) содержится почти 30% ежедневной нормы витамина С.Арбуз содержит много железа, калий и витамин B6.Ликопен, который содержится в арбузе, это отличный натуральный антиоксидант, который способствует снижению веса и выведению насыщенных жиров из организма.2. МиндальНаверняка многих это удивит. Калорийный миндаль способствует снижению веса?Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Obesity, уверяет, что миндаль должен стать неотъемлемым элементом сбалансированной диеты, так как он способствует выведению насыщенных жиров из организма.Миндаль содержит огромное количество веществ, которые уменьшают всасываемость жиров организмом.Если вы будете есть миндаль в умеренных количествах, вам это только пойдет на пользу. Вы можете съедать 8-10 миндальных орешков на завтрак или добавлять их к банановым тостам.3. ОгурецСок из огурца с лимоном и яблоком, салат из огурца, огуречно-мятный суп…Возможности безграничны, как и полезные свойства этого чудесного овоща: ваше самочувствие и здоровье улучшатся, а количество насыщенных жиров в организме уменьшится.Огурец содержит витамины А, С и К, а также минералы: магний, кальций, марганец, фосфор, медь, железо и цинк.Огурец содержит огромное количество воды и клетчатки и очень мало жира. Он помогает поддерживать уровень увлажненности организма в норме и способствует выведению токсинов благодаря мочегонному эффекту.Постарайтесь включать огурцы в свой рацион каждый день, и вы быстро заметите результат.4. Зеленые яблокиКак насчет того, чтобы съесть зеленое яблоко и ничего больше? Его необычный кислый вкус вам понравится.Зеленые яблоки — это лучший источник флавоноидов, таких как цианидин и эпицатекин, которые помогают нам заботиться о нашей фигуре.Они воздействуют на наиболее устойчивые липиды, стимулируют кровообращение и способствуют выведению остатков плохого холестерина, которые накапливаются в крови из-за насыщенных жиров.В одном зеленом яблоке содержится примерно 80 калорий, при этом они отлично насыщают и помогают стабилизировать уровень сахара в крови.5. АвокадоАвокадо — это очень вкусный и совершенно чудодейственный продукт. Как может настолько калорийный фрукт способствовать снижению веса?Есть продукты, которые отлично насыщают. Если вы съедите половинку авокадо, вы немедленно заметите его потрясающий эффект.Ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, замедляют наступление голода и заботятся о здоровье нашего сердца и печени.Нет ничего лучше цельнозернового риса с лососем, грецкими орехами, авокадо и щепоткой белого перца!