Новый класс препаратов защитит от тяжелых болезней мозга

Американские исследователи из Северо-западного университета в Чикаго утверждают, что существуют таблетки, способные избавить от целого ряда болезней мозга, включая паркинсонизм, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.Ученые пояснили, что речь идет о совершенно новом классе оральных препаратов. Данные средства, в число которых входят MW151 и MW189, призваны бороться с опасными последствиями воспаления. В ходе испытаний на животных эти препараты показали эффективность при поражении двигательных нейронов и осложнениях в результате черепно-мозговой травмы.Как пояснили медики, лекарства не дают цитокинам, убивающим нервные клетки и повреждающим связи в мозге, вырабатываться в особо больших количествах. В ходе эксперимента, грызуны, запрограммированные на появление болезни Альцгеймера, смогли избежать полноценного развития заболевания благодаря тому, что принимали препарат с 6 месяцев, когда начала расти концентрация цитокинов. Когда грызунам исполнилось 11 месяцев, их мозг решили проанализировать. Это исследование наглядно показало сниженную концентрацию цитокинов.По мнению экспертов, данные лекарства людям нужно будет принимать при появлении первых симптомов, например, при снижении качества памяти, что поможет избежать развития заболевания.