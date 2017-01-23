Рыбная диета предотвратит инсульт

Британские ученые считают, что только рыбная диета – ключ к здоровью сердца и сосудов. В то же время, по их мнению, пищевые добавки на основе рыбьего жира, абсолютно бесполезны.По утверждениям специалистов из Агентства стандартизации пищевых продуктов (Food Standards Agency), сбалансированная диета на основе омега–кислот предотвращает риск развития инсульта.Ученые рассмотрели результаты 38 качественных исследований, в общей сложности включающих данные 794 000 человек. Часть из этих людей страдала сердечнососудистыми заболеваниями, часть была здорова в этом отношении. 4 из 100 человек перенесли инсульт (всего 35 000 случаев). Как оказалось, люди, которые постоянно употребляли морскую рыбу, имели намного меньше шансов получить «мозговой удар». Биологически активные добавки не проявляли подобный эффект.Однако не вся рыба одинаково полезна: благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов только определенные виды морской рыбы – семга, форель, скумбрия, сардины. Даже в консервированном виде они помогут нормализовать артериальное давление и предотвратить сердечнососудистые катастрофы. Вот только употреблять рыбу нужно регулярно: эксперты из Агентства считают, что каждый человек должен съедать как минимум две порции рыбы в неделю, в том числе одну порцию (140 граммов) жирной морской рыбы (лососевые).