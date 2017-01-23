Соли для ванной вызывают зависимость, подобную наркотической
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Специалисты утверждают, что «соли» формируют у людей привыкание и зависимость. Проблема состоит в том, что для производства «солей» используют мефедрон. В ряде стран уже запрещено производить, хранить или продавать это вещество, наряду с другими наркотиками, произведенных из катинона.
В ходе нового исследования американским ученым удалось выяснить, что у мефедрона, как у кокаина, есть потенциал зависимости. В мозге человека доза мефедрона сопоставима с такой же дозой кокаина, утверждают исследователи.
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