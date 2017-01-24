"Умная" игла сделает операции на мозге безопаснее
http://www.meddaily.ru - Добавил dogdays в категорию Разное
За последние 6 месяцев ученые успели испытать иглу на 12 пациентах, перенесших нейрохирургические операции. В следующем году начнутся официальные клинические испытания. Исследователи уже ведут переговоры с рядом международных производителей медицинского оборудования. По мнению специалистов, появление нового инструмента станет настоящим прорывом в нейрохирургии.
Кстати, недавно врачи опробовали на 25-летнем пациенте новую методику перезагрузки мозга. Мужчина находился в коме после тяжелой травмы мозга. Стимуляция производилась с помощью ультразвукового устройства, изобретенного профессором Александром Быстрицким из Университета Калифорнии.
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