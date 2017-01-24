Психопаты могут управлять своей эмпатией
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Эмпатия — одно из главных свойств психики. Понятие означает возможность понять эмоциональное состояние другого человека. Ученые установили, что у психопатов подобная функция "включается" по их желанию, однако проблема в том, что они редко такое желание проявляют.
В ходе исследования испытуемых с психопатическими расстройствами помещали в МРТ-сканер и следили, как мозг реагирует на три стимула: человека по руке гладили, нейтрально дотрагивались или ударяли. Затем им показывали видеозаписи, где то же самое делали с другим человеком – и психопаты не могли представить, что ощущает человек на пленке. Однако если их предупреждали, что за их эмоциями следят, мозг участников эксперимента действительно показывал, что они чувствуют состояние показанных людей.
Эксперты пришли к выводу, что это крайне важное открытие, и считают, что стимулирование эмпатии, возможно, поможет вылечить психопатические расстройства.
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