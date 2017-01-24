Психопаты могут управлять своей эмпатией

У людей с психопатическими расстройствами не работает эмпатия, однако они могут «включить» ее, когда сами захотят, считают голландские исследователи.Эмпатия — одно из главных свойств психики. Понятие означает возможность понять эмоциональное состояние другого человека. Ученые установили, что у психопатов подобная функция "включается" по их желанию, однако проблема в том, что они редко такое желание проявляют.В ходе исследования испытуемых с психопатическими расстройствами помещали в МРТ-сканер и следили, как мозг реагирует на три стимула: человека по руке гладили, нейтрально дотрагивались или ударяли. Затем им показывали видеозаписи, где то же самое делали с другим человеком – и психопаты не могли представить, что ощущает человек на пленке. Однако если их предупреждали, что за их эмоциями следят, мозг участников эксперимента действительно показывал, что они чувствуют состояние показанных людей.Эксперты пришли к выводу, что это крайне важное открытие, и считают, что стимулирование эмпатии, возможно, поможет вылечить психопатические расстройства.