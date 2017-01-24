Мороженое может вызвать сердечные болезни

Тем, кто заботится о своем питании и здоровье, лучше отказаться от употребления мороженого промышленного производства. К такому выводу пришли специалисты из США, выяснившие, что холодное лакомство может оказать неблагоприятное действие на состояние сердечно-сосудистой системы.Мороженое является сверхпопулярным продуктом, но производители вводят в его состав много добавок, среди которых есть крайне вредные для здоровья людей. «Именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой», - заявили американские исследователи.В перечне пищевых добавок, добавляемых в мороженое, можно встретить заменители сахара, эмульгаторы, усилители вкуса, красители и ненатуральные жиры. Особенно опасным продукт с «букетом» таких добавок может быть для людей с избыточным весом и повышенным холестерином в крови, с проблемами почек и желчного пузыря.Специалисты отметили: любителям мороженого лучше готовить его самостоятельно из натуральных ингредиентов. В качестве добавок для него следует использовать продукты, содержащие полифенолы, - орехи, какао, темный шоколад. Приготовленное таким образом мороженое принесет организму только пользу при условии умеренного употребления, подчеркнули эксперты.Они провели эксперименты с участием 14 добровольцев, которые ели мороженое с орехами, какао и другими компонентами, богатыми полифенолами. Анализы, взятые у них затем, показали: в крови людей повысился уровень оксида азота, который помогает артериям быть здоровыми.