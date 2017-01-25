Диабет можно победить

«Огромное количество людей излечиваются от диабета», – обнадеживают специалисты из Института диабета в Вашингтоне (США).Обычно диабет второго типа развивается у тучных людей, которые плохо питаются и мало двигаются. В таких случаях врачи назначают постоянный контроль уровня сахара в крови и, возможно, ежедневные инъекции инсулина – гормона поджелудочной железы, которого обычно не хватает в организме диабетиков, необходимого для усваивания глюкозы. Диабетом страдают миллионы людей во всем мире: он является фактором риска целого ряда других проблем со здоровьем. Однако с этой напастью можно успешно бороться. Главное – захотеть!Однако, от диабета второго типа можно избавиться, если вести здоровый образ жизни: изменить свой рацион, заниматься физкультурой и похудеть. При этом, многие больные со временем могут отказаться от ежедневных инсулиновых инъекций. Если исключить из рациона питания переработанные пищевые продукты и очищенный сахар, есть побольше цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, а также следить за своим весом, организм можно снова заставить работать в нормальном режиме и вырабатывать достаточно инсулина.Некоторые эксперты полагают, что с диабетом второго типа можно справиться, если питаться исключительно сырыми продуктами. Впрочем, если вы не являетесь приверженцем сыроедения, в ваших силах внести разумные изменения в свой рацион питания и посвящать некоторое время физической активности.