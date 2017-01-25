Ученые обнаружили протеин, ответственный за развитие рака груди
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Белок под названием Nodal был обнаружен в эмбриональных стволовых клетках и в опухолях рака груди. Специалисты полагают, что он поставляет в опухоль питательные вещества и кислород, поддерживая жизнеспособность новообразования. Чем выше уровень экспрессии белка, тем больше кровеносных сосудов в опухоли, выяснили исследователи.
Соответственно, воздействуя на Nodal, можно замедлить распространение рака за счет прямого влияния на сосуды (лишив опухоль кислорода и спровоцировав клеточную смерть).
Эксперты протестировали свою теорию на грызунах. Удалось заблокировать экспрессию Nodal у мышей. В результате рак стал менее агрессивным и замедлил темпы развития. Что касается человеческого организма, ученые считают, что у них получится заставить антитела атаковать протеин.
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