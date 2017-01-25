В шоколаде нашли соединение, которое может заменить Виагру
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Согласно исследованиям, когда молодым людям вводили данный гормон, у них повышалась активность в тех частях мозга, что активируются при сексуальном возбуждении или романтических переживаниях. В свою очередь, эксперты Университета Эдинбурга показали, что кисспептин стимулирует выработку тестостерона - ключевого элемента, важного для либидо и фертильности. А еще соединение может быть антидепрессантом.
Исследователи полагают, что оно способно помочь мужчинам со сниженным либидо, проблемами с фертильностью и различными психическими отклонениями. Важно: соединение будет работать комплексно, делая мужчину более заинтересованным в сексе.
24СМИ
LentaInform
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