Чёрный шоколад действует как успокоительное
http://pannochka.net - Добавил mechone в категорию Психиатрия
В недавнем эксперименте добровольцы ежедневно в течение 30 дней выпивали шоколадный напиток, в котором содержалось 500, 250 или 0 миллиграммов полифенолов какао.
В конце эксперимента те из испытуемых, кто выпивал напиток с большим количеством полифенолов какао, заявили, что чувствуют себя более спокойными и удовлетворёнными, а остальные не заметили за собой никаких изменений в настроении.
Дело в том, что полифенолы, которые содержаться в тёмном шоколаде, воздействуют на рецепторы мозга, связанные с тревогой.
Чтобы добиться от лакомства успокоительного эффекта, стоит выбирать шоколад с самым высоким содержанием какао.
СМИ2
Listis
LentaInform
24СМИ
Добавить комментарий