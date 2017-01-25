Чёрный шоколад действует как успокоительное

Чёрный шоколад обладает успокоительным эффектом, говорится в исследовании Технологического университета Суинберна.В недавнем эксперименте добровольцы ежедневно в течение 30 дней выпивали шоколадный напиток, в котором содержалось 500, 250 или 0 миллиграммов полифенолов какао.В конце эксперимента те из испытуемых, кто выпивал напиток с большим количеством полифенолов какао, заявили, что чувствуют себя более спокойными и удовлетворёнными, а остальные не заметили за собой никаких изменений в настроении.Дело в том, что полифенолы, которые содержаться в тёмном шоколаде, воздействуют на рецепторы мозга, связанные с тревогой.Чтобы добиться от лакомства успокоительного эффекта, стоит выбирать шоколад с самым высоким содержанием какао.