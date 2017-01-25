Разработана искусственная кожа, производящая кислород
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Уникальность нового материала в том, что водоросли, его образующие, можно генетически изменить таким образом, что они будут производить разные вещества, к примеру, антибиотики или противовоспалительные вещества. Созданные ранее аналоги имеют один общий недостаток – отсутствие кровеносных сосудов и проблемы с кислородом. А водоросли умеют дышать.
Преимущество новой искусственной кожи в том, что зеленая кожа будет насыщаться кислородом не через кровь, а за счет фотосинтеза. Её можно будет применять для терапии незаживающих ран, язв, рака, для профилактики ампутации. Впрочем, водоросли сами по себе при добавлении к трансплантату с живыми клетками кожи могут повысить шансы приживления за счет насыщения кислородом. Разработка чилийского профессора уже успешно прошла проверку на животных. Клинические испытания планируют начать в этом году.
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