Разработана искусственная кожа, производящая кислород

Ученый из института при Католическом Университете в Сантьяго (Чили) придумал искусственную кожу, выполненную из микроскопических водорослей. Новое покрытие имеет зеленый цвет. Внедряя водоросли в разные типы материалов, профессор сумел создать необычный материал, который способен продуцировать кислород.Уникальность нового материала в том, что водоросли, его образующие, можно генетически изменить таким образом, что они будут производить разные вещества, к примеру, антибиотики или противовоспалительные вещества. Созданные ранее аналоги имеют один общий недостаток – отсутствие кровеносных сосудов и проблемы с кислородом. А водоросли умеют дышать.Преимущество новой искусственной кожи в том, что зеленая кожа будет насыщаться кислородом не через кровь, а за счет фотосинтеза. Её можно будет применять для терапии незаживающих ран, язв, рака, для профилактики ампутации. Впрочем, водоросли сами по себе при добавлении к трансплантату с живыми клетками кожи могут повысить шансы приживления за счет насыщения кислородом. Разработка чилийского профессора уже успешно прошла проверку на животных. Клинические испытания планируют начать в этом году.