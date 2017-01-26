В Нью-Йорке успешно разделили сиамских близнецов-пигопагов

В Нью-Йорке успешно разделили 11-месячных сиамских близнецов. Две девочки – Беллани (Bellanie) и Баллени Камахо (Ballenie Camacho) срослись в районе крестца. Такие сиамские близнецы называются пигопагами, и вероятность их появления ничтожно мала – 17% из всех сиамских близнецов, которые, в свою очередь, рождаются в одном случае из 200 тысяч. Родители малышек, Лорилин Селадилла Марте (Laurilin Celadilla Marte) и Марино Абель Камахо (Marino Abel Camacho), на посвященной успешной операции пресс-конференции поблагодарили персонал детской больницы Марии Фарери (Maria Fareri Children's Hospital). У семейной пары есть еще две дочери – 10-летняя Шейли (Sheily) и 2-летняя Лина Бель (Lina Bel).Операция по разделению близнецов продолжалась 22 часа. С девочками работали хирурги самых разнообразных специализаций – нейрохирурги, пластические хирурги, урологи, педиатры, гастроэнтерологи и ортопеды. У Беллани и Баллени была общей часть желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, половых органов, а также часть позвоночника. Шанс погибнуть у детей был довольно высок – около 23%, при этом у одной из девочек – Баллени, более маленькой, – был еще и врожденный порок сердца.Малышки родились 4 февраля 2016 года с помощью кесарева сечения. Лорилин знала, что ждет двойню, однако и не подозревала о том, что это будут девочки-пигопаги. Врачи в Доминиканской республике, откуда семья родом, предупредили Лорилин и Абеля, что более слабая Баллени может умереть. Камахо с дочерями прилетели в Нью-Йорк летом, и девочек постепенно начали готовить к хирургическому вмешательству. Дети перенесли несколько предварительных операций еще до разделения – это были «предварительные» операции на ЖКТ, а также реконструктивные операции для облегчения последующей работы пластических хирургов. Необходимо было «вытянуть» кожу, чтобы после разделения ее «хватило» для обеих девочек, этот процесс занял несколько недель.Операция началась 17 января и продолжалась до утра следующего дня. Сперва врачи разделили желудочно-кишечный тракт маленьких пациенток – здесь была основная опасность, так как у девочек была общая подчревная артерия, и чтобы нижние половины детей не испытывали проблем с кровоснабжением – сосуд нужно было тоже разделить. Следующим этапом стало разделение позвоночников, затем – мягких тканей – в это время пластические хирурги готовили кожу к закрытию ран. На последней стадии была разделена мочеполовая система пигопагов.Доктора рассказали, что команда, которая оперировала Беллани и Баллени, готовилась к операции несколько месяцев, регулярно встречаясь и обсуждая применение новых технологий. Хирурги работали с 3D-моделью нижней части близнецов, созданной на основе результатов КТ- и МРТ-сканирования. Благодаря такой подготовке прогноз для обеих девочек хороший, 30 января их должны перевести из палаты интенсивной терапии. реабилитация ориентировочно займет несколько недель.В октябре «Мед2» рассказывали о других сиамских близнецах – краниопагах, братьях Джейдоне и Алиасе Макдональдах. В ходе сложнейшей операции мальчиков, сросшихся головами, успешно разделили, и спустя 2 месяца после разделения наконец-то выписали из больницы для перевода в реабилитационный центр. Малышей вывозили на красной тележке, под колеса которой расстелили красную ковровую дорожку. В коридоре их провожали более 30 врачей и медсестер, работавших с ними до и после операции. Днем раньше в честь перевода бывших краниопагов устроили банкет.