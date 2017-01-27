Здоровье ребенка – крепкий сон!

Вы только что стали мамой, родив малыша. И практически сразу вас стал тревожить вопрос: а сколько же должен спать ваш малыш? Существует миф о том, что новорожденный почти все время спит. Однако, если старший ребенок или племянник сладко спали ночью, это не значит, что ваш младшенький нуждается в этом. Не тратьте время на бесполезное укачивание.Если ребенок не хочет спать, не стоит его тревожить: пусть полежит, полюбуется окружающим миром. Некоторые дети подолгу могут болтать ручками и ножками и при этом не капризничать. Когда малыш устанет, вы уложите его спать за несколько минут. Период бодрствования лучше провести с пользой для ребенка. Здоровый ночной сон длится примерно 4-5 часов (а дневной 2-3 часа). Вы измучаете малыша и себя, если попытаетесь насильно его уложить.Ребенок может засыпать у вас на руках или рядом с вами, на вашей кровати. Если ребенок заснул у вас на руках, а потом вы решили положить его в кроватку, будьте готовы к тому, что, как только вы положите малыша в колыбельку, он откроет глаза и примется кричать. Если ваш кроха поступает именно так, и днем, и ночью укладывайте его спать во время кормления, лежа с ним на большой кровати. Если малыш спокоен при перекладывании с рук в кроватку, не покидайте его сразу.Постарайтесь укладывать вашего ребенка без стресса для себя и для него, так и сон будет крепче, и много времени будет на отдых. Лучше всего ребенок засыпает на свежем воздухе и после купания. Если в квартире есть лоджия или балкон, вы можете выносить коляску и укладывать туда малыша спать. Ночью, перед отходом ко сну, обязательно купайте кроху.