Неприятные симптомы менопаузы

По достижении определенного возраста легко обвинить менопаузу в приливах, ночной потливости, перепадах настроения и других неприятностях. Но причиной может служить не только менопауза, но и некоторые другие распространенные – и более серьезные – проблемы. Вот 6 симптомов, которые легко пропустить.Менструации проходят не так, как раньшеЯркий признак того, что вы вступаете в период перименопаузы – последнего этапа периода жизни, когда вы можете зачать ребенка – это изменения менструального цикла. Менструации могут возникать чаще или реже обычного, быть более или менее сильными, чем раньше. И изменения могут начаться даже за 10 лет до самой менопаузы!Внимание!Если менструальные кровотечения стали слишком сильными, и возникают чаще, чем раз в три недели, или вы заметили появление крови после секса, то обратитесь к врачу. Возможно, у вас миома матки, полипы или даже рак тела или шейки матки, так что очень важно проверить свое здоровье.У вас приливы и ночная потливостьПочти у 80% женщин в перименопаузе возникают приливы и ночная потливость, и некоторые из них отмечают эти изменения на протяжении 7 лет! Дело в том, что падение уровня эстрогена может влиять на способность регулировать температуру тела.Внимание!Приливы и ночная потливость могут быть также симптомами гипертиреоза (чрезмерной активности щитовидной железы). И как будто этого мало, чтобы запутаться, гипертиреоз может приводить к потере волос и нарушению менструального цикла – в итоге легко убедить себя, что это всего лишь признаки приближающейся менопаузы. Как их отличить? Попросите у врача провести анализ крови, чтобы проверить работу щитовидной железы. И если вы внезапно начнете терять вес без видимой причины или чувствовать необычное беспокойство (это тоже признаки повышенной активности щитовидки), не ждите диспансеризации и обратитесь к врачу. Возможно, вам нужно принимать лекарства или пройти хирургическое лечение.