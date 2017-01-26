Третий вид антител против ВИЧ успешно протестирован в Германии

Инъекция препарата позволяет остановить размножение вируса на несколько дней.Антитела широкого спектра действия позволяют ВИЧ-инфицированным отсрочить наступление негативных последствия от действия вируса на иммунную систему организма. Эти антитела останавливают размножение вируса на несколько недель или месяцев. Методом генной инженерии созданы несколько видов антител, эффективность двух из которых уже была ранее подтверждена (AutoNC117 и VRC01). Только что прошел тесты и третий вид 10-1074 на базе Немецкого центра изучения инфекций в Кельне и университета Рокфеллера в Нью-Йорке.На первом этапе эксперимента инъекцию антител сделали 14 здоровым испытуемым, все из которых успешно перенесли манипуляцию. Затем антитела получили 19 ВИЧ-инфицированных, 13 из них - в максимальной дозировке - 30 мг/кг. У 11 пациентов из 13-ти вслед за инъекцией произошло быстрое снижение концентрации вируса в крови. Нижней точки концентрация достигла в среднем через 10,3 дня. Затем репликация ВИЧ возобновилась. У некоторых пациентов были обнаружены вирусы, устойчивые к действию антител.В ближайшее время исследования продолжатся с привлечением новых пациентов.