Болезни прячутся… во рту. Рот среднестатистического человека содержит миллиарды бактерий. Если вы одни сутки не почистите зубы, бактерий во рту станет больше, чем людей на планете Земля.На сегодняшний день ученые определили 700 различных видов бактерий, живущих во рту. Впрочем, не стоит думать, что рты других биологических видов могут быть чище или грязнее, чем человеческий. Например, собачья пасть (или кошачья – без разницы) содержит примерно такое же количество микроорганизмов. И среди них имеется примерно 100, которые могут вызвать серьезное заболевание у человека.Огромное количество бактерий во рту вовсе не означает, что мы должны махнуть рукой на личную гигиену.Правила и табу остаются прежними:- Не пользоваться чужой зубной щеткой;- Не пользоваться чужой губной помадой, а тем более тестерами в косметических магазинах;- После промывания зубной щетки водопроводной водой, ополаскивайте ее вторично ополаскивателем;- Храните зубную щетку в закрытом виде.- Безусловно, пища, попадающая в наш рот, не должна контактировать с микробами. Если она упала на пол – ни в коем случае не поднимайте ее.