Мигрень не влияет на умственные способности человека

В рамках нового исследования, организованного группой американских ученых на тему влияния мигрени на образ жизни человека было в очередной раз установлено, что в определенных случаях данное состояние реально может вызывать изменения структуры головного мозга, однако указанные изменения ни оказывают никакого влияния на умственные способности человека.Также в рамках новой работы было сделано еще одно важное открытие – оказывается женщины, при мигрени имеют больше шансов столкнуться с возникновением структурных изменений коры головного мозга, чем мужчины.Результаты исследования являются весьма актуальными, поскольку в ряде предыдущих работ на аналогичную тему было высказано предположение, что люди, страдающие от мигрени, могут испытывать трудности с запоминанием и последующим воспроизведением объемов информации, обучением и логическим мышлением, равно как и с рядом прочих когнитивных навыков.Исследование было проведено с участием тестовой группы из 286 человек, страдавших от мигрени, а также контрольной группы с участием 286 человек, у которых не было данного состояния. Прослеживая их здоровье в течение девяти лет подряд, ученые посредством магниторезонансной томографии установили, наличие определенных структурных изменений в области белого вещества, ствола головного мозга, а также мозжечка, однако никаких негативных изменений когнитивных навыков за этим не последовало.Вместе с тем гипотеза о том, что структурные изменения головного мозга, происходящие при мигрени, могут повышать риск развития атеросклероза, а также инфаркта, очевидно, необходимо проверять в рамках более масштабных и длительных исследований. В данном случае не было обнаружено никаких данных, которые подтвердили бы такое предположение, однако девять лет – это слишком мало, чтобы оценить всю картину целиком.Показатели памяти, концентрации и внимания в рамках обеих групп оказались примерно равными как в начале исследования, так и по его окончанию. Также в рамках исследования, ученые обнаружили, что структурные изменения головного мозга являются прогрессирующими и, по сути, ни одна из существующих методик терапии не может их остановить. Оказалось, что они встречаются чаще у мужчин, чем у женщин, а также имеют постоянно прогрессирующий характер. Если раньше медики были уверены, что мозг изменяется только в процессе приступов, то теперь оказалось, что при мигрени его структура меняется постоянно.