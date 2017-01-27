Медики рассказали, к чему может привести избыток вроде бы полезного элемента

Телу нужен фосфор, чтобы построить и восстановить крепкие кости. Этот элемент также важен для работы нервов и прочих систем организма. Данный минеральный элемент второй по распространенности после кальция. Почки помогают удалять излишки фосфора. Однако при болезни почек происходит это недостаточно эффективно. И тогда фосфор может навредить.Иногда происходит развитие гиперфосфатемии. Среди симптомов гиперфосфатемии - мышечные спазмы, онемение, покалывание, боли в костях и суставах, сыпь. Также возможна усталость, одышка, анорексия, тошнота, рвота, нарушения сна. Диагностировать гиперфосфатемию помогает анализ крови. Проверяется концентрация фосфата, кальция, магния, мочевина в крови и паратиреоидный гормон.Уровень фосфата восстанавливают за счет препаратов, поглощающих этот элемент. К ним относятся: гидроксид алюминия, карбонат кальция, ацетат кальция, гидроксид магния, севеламер. Возможно применение диуретиков. Также показана диета с пониженным содержанием фосфора. Это означает сокращение потребления газировки, шоколада, обработанных мясных продуктов