Высокое кровяное давление ускоряет старение головного мозга

Ученые из Калифорнийского университета в США в рамках своего недавнего исследования обнаружили, что молодые люди, страдающие от высокого кровяного давления, имеют повышенные темпы старения головного мозга, которому сопутствует ухудшение основных когнитивных характеристик: интеллекта, памяти, логического мышления и так далее.При этом такое явление наблюдалось даже у тех подростков, у которых показатели артериального давления были повышены недостаточно для проведения, какого бы то ни было клинического вмешательства. Исследователи отмечают, что полученные ими выводы подчеркивают необходимость “раннего и оптимального контроля артериального давления".В рамках исследования ученые проанализировали взаимосвязь давления и показателей работы головного мозга 579 людей из медицинской клиники Framingham Heart, в штате Массачусетс. Исследование было ретроспективным – иначе говоря, анализировались данные по людям, которые были поставлены на учет клиники более 60 лет назад. Оценка степени старения головного мозга происходила посредством регулярного исследования степени повреждения травм белого вещества с использованием МРТ.В результате проведения исследования было установлено, что скорость возникновения структурных повреждений головного мозга в среднем в состоянии прегипертонии увеличивается примерно на 12%. При гипертонии речь идет уже о 30%. Иначе говоря, в данном случае, человек, страдавший от высокого артериального давления с 20 лет, в 33 года будет иметь мозг 40-летнего человека, а в 50 лет будет иметь мозг 65-летнего человека.При этом структурные повреждения головного мозга крайне негативно влияют на состояние когнитивных функций. Эффект в данном случае был очевиден, хотя подсчитать вред в конкретных цифрах ученые не смогли. Более подробные измерения также показали, что мозг людей с высоким кровяным давлением в среднем имеет на 6,5% меньше объема дробной анизотропии в лобных долях. Кроме того, в лобных и височных долях у них содержится в среднем на 9% меньше серого вещества.Для справки нормальное артериальное давление составляет 120/80 ("сто двадцать за восемьдесят": первое число является систолическим давлением, когда сердце сокращается, а второе диастолическим давлением, когда сердце рассслабляется). Прегипертония лежит в пределах 120-139/80-89, в то время как артериальное давление выше показателей 140/90 классифицируется как гипертония.