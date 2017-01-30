Новое лекарство против малярии повышает вероятность выздоровления в два раза
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Специалисты пояснили, что они работали с соединением класса противовоспалительных средств – врожденными защитными регуляторными пептидами (IDR-пептиды). Впервые о них заговорил Роберт Хэнкок из Университета Британской Колумбии. Как было показано, эти соединения предотвращали воспаление в мозге мышей с малярией и повышали вероятность выживания.
Показатели смертности по этому заболеванию очень высоки. Дело в том, что обычные препараты призваны убить паразита, но не заботятся о здоровье человека. В частности, больному может угрожать воспаление, повреждающее жизненно важные органы, утверждают медики.
Однако если же соединить обычные противомалярийные препараты с IDR-пептидами, удастся изменить ситуацию. Пептиды усиливают позитивные стороны первичного иммунного ответа, одновременно подавляя воспаление. Плюс, на получение пептидов не нужно тратить огромные суммы, что делает такой метод более доступным, добавили эксперты.
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