Новое лекарство против малярии повышает вероятность выздоровления в два раза

Канадским и австралийским специалистам удалось разработать противомалярийную терапию нового поколения, на 50% повышающую шансы на выживание при самом тяжелом течении болезни.Специалисты пояснили, что они работали с соединением класса противовоспалительных средств – врожденными защитными регуляторными пептидами (IDR-пептиды). Впервые о них заговорил Роберт Хэнкок из Университета Британской Колумбии. Как было показано, эти соединения предотвращали воспаление в мозге мышей с малярией и повышали вероятность выживания.Показатели смертности по этому заболеванию очень высоки. Дело в том, что обычные препараты призваны убить паразита, но не заботятся о здоровье человека. В частности, больному может угрожать воспаление, повреждающее жизненно важные органы, утверждают медики.Однако если же соединить обычные противомалярийные препараты с IDR-пептидами, удастся изменить ситуацию. Пептиды усиливают позитивные стороны первичного иммунного ответа, одновременно подавляя воспаление. Плюс, на получение пептидов не нужно тратить огромные суммы, что делает такой метод более доступным, добавили эксперты.