Гены подсказали, что делать с развивающейся устойчивостью туберкулеза

Ученые нашли ген, который не дает бактериям, вызывающим туберкулез, мутировать и превращаться в супербактерии. Итак, сотрудники Национального испанского центра биотехнологий и Университета Суссекса исследовали ген NucS, который значительно сокращает объем мутаций в микобактериях, стоящих за туберкулезом.Согласно статистике, туберкулез входит в первую десятку причин человеческих смертей по всему миру. Бактерии легко распространяются по воздуху и многие уже развили устойчивость к лечению. На сегодняшний день резистентные микобактерии обнаружены в 105 странах. И, возможно, открытие гена позволит обуздать развитие устойчивого туберкулеза.Ген удалось найти благодаря масштабному генетическому скринингу 11000 генов микобактерии. При этом ученые "выключали" каждый ген по отдельности, чтобы понять, приведет ли спровоцированная мутация к появлению устойчивости к антибиотику рифампицину. Оказалось, энзим, восстанавливающий ДНК и производимый геном NucS, спасает от возникновения опасных мутаций. По словам ученых, эта информация поможет в разработке новых методов лечения туберкулеза.