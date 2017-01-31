Что означает повышенное количество лейкоцитов?

Лейкоцитоз – состояние, при котором анализ крови показывает увеличение общего количества лейкоцитов по любой причине.С практической точки зрения, лейкоцитоз традиционно классифицируется в соответствии с увеличением общего количества лейкоцитов, или белых клеток крови, вне зависимости от их типа. Таким образом, лейкоцитоз может быть вызвано увеличением количества нейтрофилов (нейтрофилез), лимфоцитов (лимфоцитоз), моноцитов (моноцитоз), эозинофильных гранулоцитов (эозинофилия), базофильных гранулоцитов (базофилия) или незрелых клеткок (например, бластов). Возможно также сочетание любых из вышеперечисленных состояний.Нейтрофилез, в свою очередь, также делится на 4 категории, основанных на механизме его развития. Это может быть увеличение синтеза нейтрофилов, снижение их эвакуации из сосудистого пространства, увеличение мобилизации из пула запасов костного мозга и пр.Клиническое разделение лейкоцитоза на основе его причин является наиболее удобным в отношении диагностической практики. Это состояние может быть спровоцировано инфекцией, воспалением, аллергическими реакциями. Точно также его могут вызвать злокачественные опухоли, некоторые из наследственных заболеваний и ряд других различных причин. Лейкоцитоз может быть реакцией на различные инфекционные, воспалительные, и, в некоторых случаях, физиологические процессы (например, стресс, физические упражнения).В основе лейкоцитоза – воспалительная реакция. Она опосредуется несколькими молекулами, которые высвобождаются или усиленно синтезируются в ответ на ряд событий, которые задействуют многие другие молекулы (например, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, гранулоцит-макрофаг колониестимулирующий фактор, С-лиганд), факторы адгезии (например, CD11b / CD18), а также различные медиаторы воспаления, или цитокины (например, интерлейкин-1, интерлейкин-3, интерлейкин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли).