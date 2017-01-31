Сконструирована первая в мире электронная почка

Учитывая масштабы дефицита в доноров почек, инновационное устройство сократит очередь на трансплантацию для пациентов с почечной недостаточностью. Клинические исследования электронной почки планируют начать ближе к концу 2017 года.Ученые Университета Вандербильта разработали первое в мире имплантируемое устройство с функциями искусственной почки. Их разработка содержит микрочип, фильтр и живые клетки почки, выращенные в пробирке, которые могут функционировать в организме пациента, работая как реальный орган, очищающий организм. Так, искусственная почка эффективно выводит соли, воду и различные продукты жизнедеятельности, помогая поддержать пациентов с почечной недостаточностью, которым ранее приходилось полагаться на диализ.Ключ спеха этой новой разработки кроется в особенной микросхеме, которая создана на основе кремния, но уже относится к нанотехнологиям. Сама схема воспроизводит те же самые процессы, которые были используются в микроэлектронной промышленности для производства компьютеров. Это делает микрочип доступными, точным и позволяет ему функционировать в режиме «идеального фильтра».Каждый «орган» искусственной почки будет содержать по таких 15 микрочипов, наслоенных поверх друг друга. Эти чипы будут работать в качестве фильтров, а также обеспечивать поддержку живых клеток в имплантате. Эта версия искусственной почки не требует какого-либо внешнего источника питания и «заряжается» исключительно от кровотока пациента.