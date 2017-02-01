Как выбрать хорошего косметолога

Косметолог является достаточно востребованным специалистом. Он практически незаменим в современной жизни, особенно для женщин. Однако здесь нужно быть осторожным, ведь это ваше здоровье, так что и врача нужно подбирать осторожно.Первое, что нужно сделать — узнать об услугах. При этом не об их стоимости, а именно о том, какие услуги он может предложить. Зайдите на doctor-liliana.com.ua и увидите, что перечень услуг охватывает все, что касается здоровья кожи и красоты. Так что хороший специалист может многое, а уж если это крупный косметический салон, то количество услуг будет очень большим.Обязательно поинтересуйтесь образованием специалиста. Нечего стыдиться задать такой вопрос, поскольку ему вы доверяете свое здоровье. А профессионалу не стыдно будет продемонстрировать свои дипломы и сертификаты свидетельствующие о повышении квалификации.Если вы впервые приходите к этому косметологу, то закажите какую-нибудь безопасную и дешевую процедуру. Просто, чтобы оценить уровень его профессионализма. Допустим, криомассаж не вреден, а вот если прикосновения палочки едва ощутимы, очищение кожи неудовлетворительное да и на всю процедуру ушло минут 8 — вы поймете, что вам попался неответственный косметолог.Кстати, хороший косметолог не ищет универсальных решений проблем для лечения разных людей (пусть даже и жалуются они на одно и то же). Например, угревую болезнь лечить только механическими чистками никто не будет. Профессионалы подбирают индивидуальные схемы лечения, в которые входят разные методы, а не только одна чистка кожи.