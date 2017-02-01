Факторы, увеличивающие риск рака молочной железы:

Большинство лимфатических сосудов молочной железы впадает в подмышечные лимфатические узлы. Если опухолевые клетки из молочной железы достигают подмышечных лимфатических узлов, то они образуют опухоль в этой области.В этом случае имеется вероятность распространения опухолевых клеток в другие органы.Существует несколько типов опухолей молочной железы. Большинство из них доброкачественные, которые не распространяются за пределы железы и не представляют угрозу для жизни.Некоторые образования в действительности не являются опухолями вообще. В результате фиброкистозных изменений образуются кисты, заполненные жидкостью. Такие изменения в молочной железе могут вызывать припухлось железы и боль. При этом из соска может выделяться прозрачная или мутноватая жидкость.Наиболее часто, в 80% случаев, опухоль возникает в протоках молочной железы и носит название протоковой карциномы.Как часто встречается рак молочной железы?Рак молочной железы является наиболее частым видом злокачественных опухолей у женщин и занимает второе место после опухолей легкого как причина смерти от рака.Раком молочной железы ежегодно в мире заболевают около 1 миллиона женщин. В России в 2002 году рак молочной железы был выявлен у 45 857 женщин. За 10-летний период заболеваемость раком молочной железы возросла на 34,8% и достигла 60,2%. Максимальное число заболевших выявлено у женщин в возрасте 55-69 лет, однако в 41,3% случаев заболевание встречается у женщин моложе 55 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости женщин раком молочной железы отмечены в мегаполисах - г.г. Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ростовской, Калининградской, Рязанской, Московской областях.Предполагается, что в 2004 году приблизительно у 215990 женщин в США будет диагностирован инвазивный рак молочной железы. При этом около 40110 женщин может умереть от этого заболевания. В настоящее время в США проживает несколько более 2 миллионов женщин, которые лечились по поводу рака молочной железы.Смертность от рака молочной железы в последние годы снижается. Это является результатом ранней диагностики и улучшения методов лечения.Каковы факторы риска рака молочной железы?Факторы риска повышают шанс заболеть раком. При различных опухолях существуют различные факторы риска. Например, интенсивное воздействие солнечных лучей на кожу является фактором риска для рака кожи. Курение - фактор риска для рака легкого, полости рта, гортани, мочевого пузыря, почек и некоторых других органов.Однако наличие фактора риска или даже нескольких факторов риска не означает, что возникнет рак. Риск рака молочной железы может со временем измениться за счет, например, изменения возраста или образа жизни.Факторы риска, которые нельзя изменить:Пол. Просто быть женщиной означает наличие главного фактора риска рака молочной железы. В связи с тем, что у женщин имеется значительно больше клеток молочной железы по сравнению с мужчинами и, возможно, из-за того, что на их клетки молочной железы оказывает воздействие женские гормоны роста, рак молочной железы встречается значительно чаще среди женщин. У мужчин также возможно возникновение рака молочной железы, но это заболевание наблюдается в 100 раз реже, чем у женщин.Возраст. Риск возникновения рака молочной железы увеличивается с возрастом. Около 18% случаев рака молочной железы выявляется у женщин в возрасте 40-50 лет, в то время как 77% случаев рака диагностируется после 50 лет.Генетические факторы риска. Около 10% рака молочной железы наследуется в результате изменения генов (мутаций). Наиболее часто происходят изменения в генах BRCA1 и BRCA2. В норме эти гены помогают предотвращать рак путем выработки белков, не позволяющих клеткам превращаться в опухолевые клетки. Однако если наследуется измененный ген от одного из своих родителей, тогда имеется повышенный риск рака молочной железы.Женщины с наследуемой мутацией BRCA1 или BRCA2 имеют 35-85% вероятность развития рака молочной железы в течение жизни. У женщин с этими наследуемыми мутациями имеется также повышенный риск рака яичников.Выявлены и другие гены, которые могут приводить к наследуемому раку молочной железы. Одним из них является ген АТМ. Этот ген ответственен за восстановление поврежденной ДНК. В некоторых семьях, имеющих высокую частоту рака молочной железы, выявлены мутации такого гена. Другой ген - СНЕК-2 - также повышает риск рака молочной железы при наличии его мутации.Наследуемые мутации гена супрессии (подавления) опухоли р53 тоже могут повысить риск развития рака молочной железы, а также лейкоза, опухолей головного мозга и различных сарком.Семейный рак молочной железы. Риск рака молочной железы выше среди женщин, чьи близкие (кровные) родственники страдали таким заболеванием.Факторы, увеличивающие риск рака молочной железы:- есть один или более родственников с раком молочной железы или яичников.- рак молочной железы возник в возрасте до 50 лет у родственника (мать, сестра, бабушка или тетя) со стороны отца или матери. Риск выше, если у матери или сестры был рак молочной железы.- есть родственники с раком молочной железы или яичников.- есть один или более родственников с двумя злокачественными опухолями молочной железы и яичников или два различных рака молочной железы.- имеется родственник-мужчина (или родственники) с раком молочной железы.- имеется в семье случаи рака молочной железы или яичников.- имеются в семье заболевания, связанные с наследуемым раком молочной железы (синдромы Li-Fraumeni или Cowdens).Наличие одного ближайшего родственника (мать, сестра или дочь) с раком молочной железы приблизительно удваивает риск рака молочной железы у женщины, а наличие двух ближайших родственников увеличивает ее риск в 5 раз. И хотя точный риск неизвестен, женщины, в семье которых был рак молочной железы у отца или брата также имеют повышенный риск рака молочной железы. Таким образом, около 20-30% женщин с раком молочной железы имеет члена семьи с таким заболеваниемИндивидуальный анамнез рака молочной железы:Женщина, у которой возник рак в одной молочной железе, имеет 3-4-кратный повышенный риск развития новой опухоли в другой железе или в другой части той же молочной железы.Раса. У белых женщин рак молочной железы развивается несколько чаще, чем у афро-американских женщин. Однако афро-американские женщины чаще умирают от этого рака в связи с более поздней диагностикой и распространенными стадиями, которые труднее поддаются лечению. Не исключено, что у афро-американских женщин имеются более агрессивные опухоли. У местных американских женщин и у женщин азиатского и латиноамериканского происхождения отмечен низкий риск развития рака молочной железы.Предшествующее облучение молочной железы. Если женщины, в более молодом возрасте лечились по поводу другой опухоли и получали лучевую терапию на область грудной клетки, то они имеют повышенный риск развития рака молочной железы. У более молодых больных отмечен более высокий риск. Если лучевая терапия проводилась в сочетании с химиотерапией, то риск снижается, так как она часто приводит к прекращению выработки гормонов яичника.Менструальные периоды. Женщины, у которых менструации начались рано (до 12 лет) или у которых менопауза наступила поздно (после 50 лет) имеют незначительно повышенный риск рака молочной железы.Лечение диэтилстилбэстролом. В 40-60-х годах некоторые беременные женщины получали диэтилстилбэстрол с целью уменьшения вероятности гибели ребенка. Недавно проведенные исследования показали, что у этих женщин имеется повышенный риск развития рака молочной железы.Факторы, связанные с образом жизни и увеличивающие риск рака молочной железы:Отсутствие детей. Бездетные женщины и женщины, родившие первого ребенка после 30 лет, имеют несколько выше риск развития рака молочной железы.Применение противозачаточных препаратов. До настоящего времени не ясно, влияет ли применение внутрь противозачаточных препаратов на риск рака молочной железы. Предполагается, что женщины, применяющие противозачаточные препараты, имеют повышенный риск рака молочной железы по сравнению с теми, кто их никогда не применял. У женщин, прекративших прием оральных противозачаточных препаратов более 10 лет тому назад, повышенного риска рака молочной железы не отмечено.Гормональная заместительная терапия. Доказано, что длительное (несколько лет) применение гормональной заместительной терапии после менопаузы, особенно комбинация эстрогенов и прогестерона повышает риск рака молочной железы. Более того, это увеличивает вероятность смерти от рака молочной железы.Если сохранена матка, врачи обычно рекомендуют применение эстрогена и прогестерона. Эстроген облегчает симптомы менопаузы и предотвращает остеопороз (истончение костей, которое может привести к перелому). Однако эстроген может повысить риск развития рака матки. Прогестерон добавляется для предотвращения этого осложнения.В случае если матка отсутствует, то рекомендуется применение только эстрогена. Обычно это известно под названием заместительной терапии эстрогеном.Крупные исследования показали, что повышенный риск рака молочной железы связан с применением комбинации эстрогена и прогестерона. Более того, увеличивается вероятность рака в поздних стадиях.Риск от применения гормональной заместительной терапии существует только в отношении тех, кто ее получает в настоящее время или получал недавно ( в течение последних 5 лет).В настоящее время нет серьезных причин для назначения гормональной заместительной терапии с целью временного облегчения симптомов менопаузы. Кроме повышения риска рака молочной железы, такая терапия приводит к повышению риска сердечных заболеваний, образования тромбов и инсультов. Решение о применении гормональной заместительной терапии после менопаузы должно приниматься женщиной и врачом после рассмотрения возможных рисков и пользы, включая факторы риска заболевания сердца, рака молочной железы, остеопороза и тяжесть симптомов менопаузы.Кормление грудью. Предполагается, что кормление грудью несколько снижает риск рака молочной железы, особенно если кормление продолжается в течение 1,5-2 лет. Однако имеются суждения, что связи между кормлением грудью и риском рака молочной железы не существует.Объяснение этого заключается в следующем. Как беременность, так и кормление грудью уменьшает общее число менструальных циклов. Это аналогично риску в результате позднего начала менструации или ранней менопаузе, что также уменьшает общее число менструальных циклов. Наличие большего количества детей и длительное кормления грудью может снизить риск рака молочной железы наполовину.Алкоголь. Употребление алкоголя четко связано с повышением риска рака молочной железы. По сравнению с непьющими, у женщин, употребляющих одну рюмку алкоголя в день, отмечено незначительное повышение риска. У тех же, кто употребляет от 2 до 5 рюмок алкоголя ежедневно, риск повышается более существенно по сравнению с непьющими женщинами. Алкоголь также повышает риск развития рака полости рта, глотки и пищевода. Мы рекомендуем ограничить употребление алкоголя или отказ от него вообще.Ожирение и диеты с высоким содержанием жиров. Ожирение связано с повышенным риском развития рака молочной железы, особенно у женщин после менопаузы (возникающей обычно в возрасте 50 лет). Хотя яичники вырабатывают большинство эстрогенов, жировая ткань может превращать некоторые другие гормоны в эстроген. Наличие большого количества жировой ткани может увеличить уровни эстрогена и повысить вероятность развития рака молочной железы. Однако взаимосвязь между весом и риском рака молочной железы сложная. Например, риск повышен у женщин, набравших лишний вес во взрослом возрасте, но не повышен у тех, кто имел избыточный вес с детства. Кроме того, избыточный жир в области талии больше влияет на риск, чем такое же количество жира в области поясницы и бедер. Это, предположительно можно объяснить тем, что жировые клетки в различных частях тела несколько отличаются по метаболизму.Изучение значения жира в пище и риска рака молочной железы нередко дает противоречивые результаты. Чаще всего говорят, что рак молочной железы встречается реже в странах, где типичная диета содержит малое количество общего жира, с низким содержанием полиненасыщенного жира и насыщенного жира.С другой стороны, многие исследования в США не обнаружили зависимости между риском рака молочной железы и потреблением пищевого жира. Ученые до сих пор не могут объяснить такое очевидное несоответствие. Многие полагают, что исследования, касающиеся взаимосвязи диеты и риска рака молочной железы, осложняются наличием других различий (например, уровнем активности, потреблением других пищевых веществ, генетических факторов), которые также могут изменять риск рака молочной железы.Эти факторы влияют также на риск возникновения некоторых других видов рака, а потребление некоторых жиров четко связано с риском заболеваний сердца. Мы рекомендуем поддерживать нормальный вес и ограничить употребление красного мяса, особенно, с высоким содержанием жира или переработанного в мясные продукты.Физическая активность. Изучение физической активности и рака - относительно новая область исследования. Показано, что энергичное занятие физическими упражнениями в молодости может создать длительную защиту от рака молочной железы, а умеренная физическая активность во взрослом возрасте может снизить риск рака молочной железы.Загрязнение окружающей среды. В настоящее время не существует четких доказательств в пользу взаимосвязи между воздействием загрязненной окружающей среды (пептициды, полихлорированные бифенилы) и риском рака молочной железыФакторы с неопределенным, противоречивым или недоказанным влиянием на риск рака молочной железы:Антиперспиранты. Некоторые предполагают, что химические вещества, содержащиеся в дезодорантах, проникают через кожу подмышечной области в лимфоток и воздействуют на молочную железу, что может привести к раку. Однако имеется слишком мало информации для подтверждения такого мнения.Ношение бюстгальтера. Иногда высказывают мысль о том, что бюстгальтер может вызвать рак молочной железы в результате нарушения лимфообращения. Однако научных или клинических оснований для такого заключения нет.Курение. Нет окончательных доказательств в пользу взаимосвязи курения и рака молочной железы. Однако можно предположить на основании уже имеющейся информации, что курение повышает риск рака молочной железы, особенно у женщин, начавших курить в раннем подростковом возрасте. Кроме того, конечно, курение влияет на общее здоровье и повышает риск многих других злокачественных опухолей и заболеваний сердца.Искусственный аборт. Доказано, что искусственное прерывание беременности (аборт) не влияет на риск рака молочной железы. Нет также доказательств в пользу прямой взаимосвязи между раком молочной железы и выкидышем.Имплантант (протез) молочной железы. Показано, что имплантанты молочной железы не увеличивают риск рака молочной железы, хотя силиконовые протезы могут вызывать рубцовую ткань в молочной железе, что затрудняет обследование ткани железы при стандартной маммографии. В этом случае помогают дополнительные рентгенологические исследования для более детального обследования молочной железы.Ночная работа. Имеются предположения, что у женщин, работающих ночью (например, медицинские сестры), отмечается повышенный риск рака молочной железы, однако никаких доказательств в пользу этого нет.Почему возникает рак молочной железы?Хотя известны некоторые факторы риска, повышающие вероятность возникновения рака молочной железы, мы пока еще не знаем, что вызывает большинство видов рака молочной железы или каким образом эти факторы превращают нормальные клетки в злокачественные. Известно, что женские гормоны иногда стимулируют рост рака молочной железы. Однако каким образом это происходит еще не выяснено.Другой сложной проблемой является понимание того, как определенные изменения ДНК могут превращать нормальные клетки молочной железы в опухолевые. ДНК является химическим веществом, несущим в себе информацию о разнообразной деятельности всех клеток. Мы обычно похожи на своих родителей потому, что они являются источниками нашей ДНК. Однако ДНК влияет не только на наше внешнее сходство.Некоторые гены (части ДНК) управляют процессами роста, деления и гибели клеток. Одни гены способствуют делению клеток и называются онкогенами. Другие гены замедляют деление клеток или вызывают их гибель и называются генами, угнетающими опухолевый рост. Известно, что злокачественные опухоли могут быть вызваны мутациями (изменениями) ДНК, которые запускают развитие опухоли или отключают гены угнетающие рост опухоли.Ген BRCA является геном угнетающим рост опухоли. Когда он мутируется, то перестает угнетать рост опухоли. В связи с этим возникает вероятность развития рака. Некоторые наследуемые изменения ДНК могут вызывать высокий риск развития рака у людей.Однако большинство мутаций ДНК, связанных с раком молочной железы, возникает в единичных клетках молочной железы в течение жизни женщины, а не наследуется. Могут быть и приобретенные мутации онкогенов и/или генов, угнетающих рост опухоли в результате радиации или химических веществ, вызывающих рак. Но, до настоящего времени не выделено какое-либо химическое вещество в окружающей среде или нашей пище, которое вызывает эти мутации или последующее развитие рака молочной железы. Причина большинства приобретенных мутаций остается неизвестной.Последние исследования помогают понять генетическую основу рака молочной железы. Генетическое тестирование дает возможность выявить некоторых женщин, которые имеют наследуемые гены BRCA1, BRCA2 или ген подавления опухоли р53. Эти женщины тщательно наблюдаются и обследуются, что позволяет выявить опухоль на ранних стадиях и успешно лечить.В большинстве злокачественных опухолей молочной железы обнаруживаются различные мутации генов. Эти мутации не наследуются, а возникают в течение жизни женщины.Исследования с целью выявления приобретенных изменений в онкогенах или генах, подавляющих рост опухоли (например, р53), могут помочь более точно предсказывать исход заболевания у некоторых женщин, страдающих раком молочной железы. Однако, за исключением онкогена HER2, эти исследования пока не позволяют принимать решения относительно лечения и используются лишь в научных целях.Можно ли предотвратить рак молочной железы?В настоящее время мы не знаем, как предотвратить возникновения рака молочной железы. Однако женщина со средним риском развития рака молочной железы может уменьшить свой риск путем влияния на некоторые факторы риска, которые могут быть изменены, например, рожая несколько детей и кормя их грудью в течение нескольких месяцев, отказываясь от излишнего употребления алкоголя, регулярно занимаясь физическими упражнениями и поддерживая стройную фигуру.В связи с тем, что мы не знаем, как предупредить рак молочной железы, необходимо стремиться к тому, чтобы выявить опухоль как можно раньше и начать своевременное и эффективное лечение.Если в семье имеются случаи рака молочной железы или мутация гена BRCA, то можно предпринять некоторые шаги с целью снижения вероятности развития рака.Необходимо, прежде всего, проконсультироваться у генетика. Важно уточнить, имеются ли мутации генов BRCA1 или BRCA2, так как рак, связанный с мутацией BRCA1 нельзя предотвратить назначением таких препаратов как тамоксифен или ралоксифен.В том случае, если выявлены предопухолевые изменения, то нужно их лечить для снижения риска развития рака молочной железы.Снижение риска рака молочной железы с помощью тамоксифена и, возможно, ралоксифена. В течение ряда лет тамоксифен применяется для снижения риска рецидива локализованного рака молочной железы или лечения распространенного рака. Известно, что у женщин с высоким риском рака молочной железы уменьшается вероятность его возникновения при приеме антиэстрогенного препарата тамоксифена. В связи с этим тамоксифен является эффективным препаратом в профилактике рака молочной железы у женщин высокого риска. После применения препарата в течение 5 лет на 49% снижается частота возникновения рака молочной железы по сравнению с женщинами не получающими тамоксифен.Как и тамоксифен, ралоксифен также блокирует действие эстрогена на ткань молочной железы. Изучая профилактическое действие ралоксифена на возникновение остеопороза, было отмечено, что препарат снижает риск рака молочной железы. В настоящее время ралоксифен еще изучается и его пока нельзя рекомендовать для профилактики рака молочной железы.В связи с тем, что тамоксифен обладает побочными явлениями и осложнениями, включая повышение риска рака матки и тромбообразования, каждая женщина должна взвесить вред и пользу от лечения тамоксифеном.