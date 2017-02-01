Морфин может стать безопасным и не вызывающим привыкания

Морфин является сильным обезболивающим, но имеет ряд серьезных побочных эффектов. Группа ученых из США и Австралии думает, что можно изменить средство, сделав его безопасным для человека.Ранее считалось, что морфин присоединяется только к рецепторам опиата. Однако в ходе исследования специалисты обнаружили, что соединение также присоединяется и к иммунному рецептору в мозге. Именно активация данного рецептора приводит ко всем побочным эффектам морфина.Ученые решили сосредоточиться на создании препаратов, блокирующих данный иммунный рецептор, известный как TLR4. Если рецептор блокировать одновременно с введением морфина, качество обезболивания повышается (это позволяет вводить меньшие дозы), а число осложнений сокращается.Эксперты полагают, что можно получить комбинированные препараты на основе морфина и блокирующего соединения. Они будут работать, а организм человека не привыкнет к морфину, так как не будет иммунного ответа, из-за которого обычно приходится постоянно повышать дозировку, чтобы средство продолжало работать.