Частое употребление газировки в детстве может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление газированных напитков в детстве повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни, сообщили австралийские исследователи из Сиднейского университета.Ученые в течение 12 лет изучали влияние газированных напитков на здоровье более 2 тыс. детей. Оказалось, что у детей, выпивавших в день один газированный напиток и более, артерии в задней части глаза были сужены. Специалисты объяснили, что подобное сужение артерий традиционно связывают с повышенным риском гипертонии и заболеваниями сердца. Ученые утверждают, что важно придерживаться правил здорового питания даже в детстве, и родители не должны потакать детям, покупая им сладкие напитки.Группа ученых, проводившая исследование, во главе с Бамими Гопинат выступает за изменение на законодательном уровне правил рекламы и продажи продуктов питания детям.Также ранее исследователи из Университета Аделаиды во главе с Зумин Ши обвинили газировку в провоцировании астмы и хронической обструктивной болезни легких.