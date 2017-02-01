Ещё один виновник сахарного диабета

Ученые из Гарвардского университета огласили результаты масштабного исследования, продолжавшегося в течение 20 лет с участием 84 555 американок. Оказалось, частое употребление картофеля повышает у женщин риск развития сахарного диабета II типа.Выяснилось, что у дам, употреблявших картофель часто, риск развития инсулиннезависимого сахарного диабета в течение 20 лет возрастал на 14% по сравнению с теми, кто ел картофель крайне редко. А у любительниц картошки-фри уровень риска составил 21%.Картофель богат минеральными веществами, в основном калием, и особенно полезен людям с заболеваниями сердца и почек. Тем не менее, потребление этого овоща приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При предрасположенности это может способствовать развитию сахарного диабета II типа.