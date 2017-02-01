Запах мочи может говорить об инфекции

Чем сильнее запах детской мочи, тем выше вероятность наличия инфекции мочевыводящих путей, считают канадские исследователи из Университета Святой Жюстины в Монреале.Ученые проверили точность такого метода диагностики при участии 331 ребенка в возрасте от одного до трех лет. Родителям задавались вопросы о состоянии здоровья детей. В частности, ученые интересовались тем, изменился ли запах мочи у ребенка.Затем исследователи взяли пробы мочи у детей. Оказалось, что у 51% малышей была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. Из этого количества детей в 57% случаев моча имела очень резкий и неприятный запах. Однако большая часть родителей детей с инфекцией не обратили внимания на подобные изменения.Эксперты пояснили, что такой метод диагностики не однозначен, так как на запах мочи может повлиять множество факторов: рацион питания, наличие воды в теле, время забора образца мочи и обоняние. Однако родители должны обращать внимание на изменения запаха мочи у ребенка, чтобы своевременно обратиться к врачу для проверки подозрений и назначения лечения в случае необходимости.