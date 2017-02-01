Российские врачи поддержали внедрение телемедицины
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По мнению 60% опрошенных, возможность оказания услуг дистанционно увеличит поток пациентов и сократит количество осложнений. По официальной статистике, в России не хватает 30 тысяч врачей, а в некоторых регионах государственные больницы укомплектованы лишь на 40-60%. Телемедицина же позволит решить проблему доступа к профессиональной медицинской помощи в удаленных и сельских районах страны — так считают свыше 70% опрошенных.
С другой стороны, по мнению медиков, существует ряд проблем внедрения телемедицины. В первую очередь, эксперты говорят об отсутствии технической базы для работы высокоскоростного интернета в отдаленных районах, объеме и скорости трафика, защищенности каналов связи и безопасности персональных данных пациентов. Серьезной проблемой также является низкая осведомленность населения о телемедицине и слабая связь федеральных экспертных центров с региональными телемедицинскими сообществами.
«В мире уже давно поняли, что не стоит бояться применения дистанционной диагностики и лечения. Современные технологии позволяют собрать о пациенте и проанализировать намного больше информации, чем 15-минутный очный прием, — говорит Лариса Дмитриевна Попович, кандидат биологических наук, директор Института экономики здравоохранения — НИУ ВШЭ и Независимого института социальных инноваций. — Для передачи информации с гаджетов, следящих за здоровьем, для получения фотографий различных снимков и для переписки с пациентом не нужен быстрый интернет. При этом доля проникновения интернета в среднем по России составила около 70% в 2015 году, а широкополосного доступ уже имеют около 20% населения нашей страны, что является хорошей основой для применения телемедицинских технологий».
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