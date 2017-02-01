Раскрыты генетические истоки высокого давления

Ученые выявили 107 новых хромосомных участков, связанных с наследственной предрасположенностью к артериальной гипертензии.Результаты исследования, проведенного британскими генетиками, опубликованы в журнале Nature Genetics.Специалистам известно, что в основе гипертонии лежит сложнейшее взаимодействие между генетикой и факторами, связанными с образом жизни человека, — диетой, массой тела, уровнем физической активности и потребления алкоголя. Чтобы определить масштабы наследственности в развитии болезни, группа ученых из Лондонского Университета Королевы Марии и Имперского колледжа Лондона протестировали почти 10 миллионов генетических вариантов. Биологические образцы, которые изучали, принадлежали 420 тысячам жителей Великобритании. Затем исследователи сравнили полученные генетические данные с информацией о показателях кровяного давления у этих людей.В итоге были установлены 107 ранее неизвестных независимых локусов (отдельных участков хромосом, в которых располагаются определенные гены), связанных с развитием гипертонии. Многие из этих генов особенно активны в тканях сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, были найдены новые генетические вариации в 11 уже известных локусах, отвечающих за повышенное кровяное давление.Авторы исследования также разработали шкалу генетического риска гипертонии и доказали, что эту шкалу можно использовать для предсказания повышенного риска инсульта и ишемической болезни сердца. Как выяснили исследователи, чем больше баллов набирает пациент по шкале генетического риска, тем выше вероятность, что к 50 годам у него разовьется артериальная гипертензия. Так, у тех, кто набрал максимальное число баллов по этой шкале, скорее всего, к 50 годам артериальное давление будет в среднем на 10 миллиметров ртутного столба выше, чем у тех, кто набрал минимальное число баллов. Как показывают научные исследования, каждые 10 миллиметров ртутного столба выше нормы повышают риск инсульта и ишемической болезни сердца минимум на 50%.Ученые полагают, что внедрение шкалы генетического риска гипертонии в клиническую практику может позволить уже в раннем возрасте определить, относится ли пациент к группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, и внести соответствующие изменения в образ жизни.