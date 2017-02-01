Частные клиники могут привлечь к массовой вакцинации населения
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На сегодняшний день некоторые частные клиники принимают участие в программе госгарантий бесплатного оказания населению медицинских услуг. В частности, проводятся бесплатные первичные осмотры терапевтов и педиатров. За них фонд ОМС перечисляет частникам деньги на возмещение затрат.
Депутаты говорят о прививках против гриппа, гепатита, краснухи, кори и сезонных вирусов, ухудшающих эпидемическую ситуацию. Суть в том, что для работы программы вакцинации должен быть привит определенный процент населения. И по мнению депутатов, частные клиники обязаны проводить бесплатную вакцинацию населения, дабы не допускать роста сезонной заболеваемости в периоды распространения инфекций. Чиновники предлагают выделять частникам препараты для иммунопрофилактики, которые ранее получали только государственные и муниципальные клиники.
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