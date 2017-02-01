Частные клиники могут привлечь к массовой вакцинации населения

Депутаты хотят заставить частные клиники прививать население наряду с государственными. Как отмечает "Российская газета", данная инициатива принадлежит депутатам законодательного собрания Вологодской области. Они уже внесли в Госдуму на рассмотрение свое предложение.На сегодняшний день некоторые частные клиники принимают участие в программе госгарантий бесплатного оказания населению медицинских услуг. В частности, проводятся бесплатные первичные осмотры терапевтов и педиатров. За них фонд ОМС перечисляет частникам деньги на возмещение затрат.Депутаты говорят о прививках против гриппа, гепатита, краснухи, кори и сезонных вирусов, ухудшающих эпидемическую ситуацию. Суть в том, что для работы программы вакцинации должен быть привит определенный процент населения. И по мнению депутатов, частные клиники обязаны проводить бесплатную вакцинацию населения, дабы не допускать роста сезонной заболеваемости в периоды распространения инфекций. Чиновники предлагают выделять частникам препараты для иммунопрофилактики, которые ранее получали только государственные и муниципальные клиники.