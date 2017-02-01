Страх услышать плохие новости заставляет людей откладывать визит к врачу

Исследование, проведенное компанией 2020health, показало, что треть людей не идет к врачу из-за страха узнать о наличии серьезного заболевания, например, рака. Особенно часто избегают врачей одинокие мужчины среднего возраста. Судя по всему, женатых мужчин их супруги убеждают в необходимости проверить здоровье.Среди основных причин, по которым люди не хотели идти к врачу, были физический осмотр и лабораторные исследования. Также некоторые боялись больничной обстановки, лечения, собственной слабости и сексуальной дисфункции из-за лечения. Люди с низким уровнем образования чаще избегали обследований. Кроме того, не хотели слышать плохие новости о своем здоровье курильщики, алкоголики, люди с ожирением и те, кто питался неправильно. Они боялись, что им скажут изменить образ жизни.В целом женщины чаще посещали обследования и обращались за медицинской помощью. Мужчины же долго откладывали визит к врачу при появлении симптомов болезни. Люди, откладывавшие поход к врачу, меньше ценили свое здоровье. Они часто не ощущали контроль над своим здоровьем и не верили в эффективность обследования. Еще многие не понимали, что у них есть проблемы со здоровьем.По словам специалистов, последствия того, что люди не ходят к врачу, зависят от характера заболевания. В большинстве случаев из-за этого страдает сам человек, но иногда он подвергает риску и других, например, если у него ВИЧ. По данным исследователей, от 12 до 55% людей, прошедших тест на ВИЧ, не возвращаются, чтобы узнать результаты.