Инсульт: как повышенное кровяное давление может погубить мозг

Инсульт молодеет: каждому десятому из тех, кто столкнулся с этой бедой, — меньше 45 лет. Главный виновник — повышенное кровяное давление, на которое мы можем и не обращать внимания.Дэниел Лэкленд, профессор нейробиологии Медицинского университета Южной Каролины (США), рассказал, как как повышенное кровяное давление может погубить мозг.1. Давление повышаетсяЧто будет, если в тонкий шланг дать сильный напор воды? Правильно, под давлением он начнет растягиваться и раздуваться. То же самое происходит и с твоими артериями, когда кровяное давление поднимается выше отметки 140/90.2. Образуются разрывчикиВ результате растяжения на внутреннем слое артерий образуются микроскопические разрывы. Организм стремится ликвидировать повреждения, и на месте разрывов появляются «болячки» — кровяные бляшки, предтечи тромбов. Со временем их «достраивают» молекулы «плохого» холестерина, кальция и продукты клеточного распада.3. Стенки артерий дубеютИммунная система направляет к месту назревающей катастрофы белые кровяные тельца, но они не могут разрушить бляшку. Вместо этого из них формируются так называемые пенистые клетки, которые лишь провоцируют воспаление. Эластичные артерии в этом месте затвердевают и перестают растягиваться при повышении давления; давление в свою очередь становится еще выше.4. Случается заторПод напором крови фрагмент образовавшейся бляшки отрывается от стенки артерии и вместе с кровотоком уносится в головной мозг, где застревает в одном из узких сосудов, полностью его перекрывая. Кислород перестает попадать в клетки мозга, расположенные дальше по ходу движения крови. Это — ишемический инсульт (бывает еще геморрагический, когда прямо в мозге разрушается кровеносный сосуд, — но в целом у него те же причины).5. Клетки мозга умираютБез кислорода клетки мозга умирают в течение нескольких минут. В зависимости от того, в каком участке мозга случилась беда и сколько клеток пострадало, последствия могут варьироваться от головокружения, пространственной дезориентации и адской головной боли до паралича, комы и смерти.