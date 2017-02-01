Врачи не советуют защищаться от храпа с помощью беруш

Многие супруги и партнеры «храпунов» используют специальные беруши для того, чтобы не слышать по ночам неприятных звуков. Однако теперь эксперты в области лечения болезней слуха рассказали о том, что это привычка опасна для здоровья.Беруши представляют собой весьма эффективный инструмент, который помогает человеку не слышать по ночам звуков храпа своей второй половинки. Некоторые люди храпят с такой громкостью, которая уместна для асфальтодробильной установки, поэтому выдержать это без специальных защитных приспособлений невозможно. Но теперь эксперты утверждают, что использование беруш представляет опасность для слуха человека.«Вам необходимо засовывать беруши как можно более глубоко в ушной канал, чтобы добиться максимального эффекта, — рассказывает хирург из Evelina London Children’s Hospital в Лондоне доктор Дэниел Твиди. — Но чем дальше они проходят в уши, тем большие проблемы создают. Во-первых, их значительно тяжелее оттуда вытаскивать, особенно когда вокруг берушей за ночь скапливается ушной воск, подогреваемый температурой тела. Во-вторых, существует риск того, что эти устройства повредят ушной канал и тем самым вызовут перманентные нарушения слуха».С ним согласен хирург из Barts Health NHS Trust в Лондоне доктор Майкл Уойренг, который подчеркивают, что если беруши застрянут в ушах, то это вызовет значительно более серьезные проблемы. Чем дольше какой-то посторонний предмет находится в ухе, тем выше риск инфекций, воспалительных процессов и травм. Что же касается борьбы с храпом второй половинки, то беруши для этих целей лучше не использовать. Сегодня можно приобрести довольно эффектные и удобные наушники, блокирующие поступление неприятных звуков. Ну а если вам не хочется использовать никакие подобные устройства, то лучше взять за правило спать в разных помещениях. Кстати раздельный сон, как показывают исследования, способствует большей интимной близости партнеров и улучшению их самочувствия, так как они лучше высыпаются и чувствуют себя более энергичными.