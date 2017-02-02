Почему разжижающие кровь препараты способствуют инфаркту миокарда?
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Ряд оральных антикоагулянтов назначают для снижения риска инсульта, однако, рад метаисследований обнаружил у принимающих их пациентов особую подверженность инфаркту миокарда. Исследователи из Университетской больницы Мюнхена решили экспериментальным путем изучить возможные факторы, способствующие повышенному риску.
В рамках исследования кровь пациентов, принимающих оральные антикоагулянты или антагонисты витамина K, протекала через маленькие пластиковые проточные камеры с различными покрытиями внутри, включая составной компонент стенки сосудов коллаген, а также материал атеросклеротических бляшек. Выяснилось, что в крови с оральными антикоагулянтами кровяные тельца склеивались более интенсивно и активнее образовывали тромбы. Этот явление усиливалось в проточных камерах с нанесенным на стенки материалом бляшек. Протромботический эффект антикоагулянтов подтвердился и в опытах с животными. Ученые из Мюнхена предположили, что антикоагулянты изменяют связь протромбина на одном из рецепторов поверхности кровяных телец, что отражается на риске инфаркта.
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