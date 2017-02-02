Почему разжижающие кровь препараты способствуют инфаркту миокарда?

Метод симуляции кровотока позволил сделать интересное предположение.Ряд оральных антикоагулянтов назначают для снижения риска инсульта, однако, рад метаисследований обнаружил у принимающих их пациентов особую подверженность инфаркту миокарда. Исследователи из Университетской больницы Мюнхена решили экспериментальным путем изучить возможные факторы, способствующие повышенному риску.В рамках исследования кровь пациентов, принимающих оральные антикоагулянты или антагонисты витамина K, протекала через маленькие пластиковые проточные камеры с различными покрытиями внутри, включая составной компонент стенки сосудов коллаген, а также материал атеросклеротических бляшек. Выяснилось, что в крови с оральными антикоагулянтами кровяные тельца склеивались более интенсивно и активнее образовывали тромбы. Этот явление усиливалось в проточных камерах с нанесенным на стенки материалом бляшек. Протромботический эффект антикоагулянтов подтвердился и в опытах с животными. Ученые из Мюнхена предположили, что антикоагулянты изменяют связь протромбина на одном из рецепторов поверхности кровяных телец, что отражается на риске инфаркта.