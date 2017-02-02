Снегопады повышают риск обширных инфарктов
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Проживание рядом с аэропортом приведет к астме или инфаркту
Проживание рядом с аэропортом приведет к астме или инфаркту
При этом жителям Великобритании по этому поводу беспокоиться и не следует, так как повышенный риск госпитализаций в связи с угрозой обширного инфаркта отмечается только при снегопадах с высотой снежного покрова выше 12 сантиметров, которые отмечаются в России, других северных странах и в США. В Великобритании таких снегопадов вообще не бывает. Свои выводы американские ученые сделали на основе изучения 433 037 госпитализаций в 4 больницах Бостона в период с 2010 по 2015 годы.
Оказалось, что непосредственно в день снегопада количество госпитализаций сердечников падало на целых 32% по сравнению со средней нормой, но через два дня подскакивало сразу на 23%.
24СМИ
LentaInform
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