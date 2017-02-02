Снегопады повышают риск обширных инфарктов

Снегопады увеличивают риск инфаркта на 23%, как показывает статистика. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Американские исследователи выяснили, что снегопады увеличивают риск госпитализаций в связи с инфарктом на 23%, как показывает статистика. Проанализировав количество госпитализаций, ученые установили, что в период снегопадов в больницы доставляется значительно меньшее число пациентов с обширными инфарктами. Зато потом следует настоящая вспышка госпитализаций в течение двух дней после обильного выпадения снега. По мнению экспертов, причиной подобного явления может быть физическое перенапряжение, связанное с необходимостью чистить снег возле дома, а также стресс из-за невозможности покинуть жилище в течение некоторого времени. Кроме того, скорая помощь в снегопад приезжает с запозданием и позже доставляет пациента в больницу, из-за чего обычный инфаркт рискует превратиться в очень тяжелый.Проживание рядом с аэропортом приведет к астме или инфарктуПроживание рядом с аэропортом приведет к астме или инфарктуПри этом жителям Великобритании по этому поводу беспокоиться и не следует, так как повышенный риск госпитализаций в связи с угрозой обширного инфаркта отмечается только при снегопадах с высотой снежного покрова выше 12 сантиметров, которые отмечаются в России, других северных странах и в США. В Великобритании таких снегопадов вообще не бывает. Свои выводы американские ученые сделали на основе изучения 433 037 госпитализаций в 4 больницах Бостона в период с 2010 по 2015 годы.Оказалось, что непосредственно в день снегопада количество госпитализаций сердечников падало на целых 32% по сравнению со средней нормой, но через два дня подскакивало сразу на 23%.