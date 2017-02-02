После простудного заболевания необходимо немедленно сменить зубную щетку
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Стоматолог доктор Томас Вольф из правления Свободного союза немецких зубных врачей посоветовал после выздоровления от простудного заболевания приобрести новую зубную щетку. В противном случае владелец щетки может вновь получить ту же самую инфекцию из-за бактерий, которые прячутся в щетине.
При этом эксперт напомнил, что для гигиены полости рта достаточно иметь всего одну зубную щетку, заменяемую регулярно каждые 6-8 недель, за исключением случаев простуды. Щетка с жесткой щетиной в крайнем случае может использоваться до трех месяцев, но не более того. После профессиональной очистки зубов немедленно заменять щетку необязательно.
Listis
24СМИ
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