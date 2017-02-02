Впервые в истории опухоль из организма откачали вакуумом

Одна из британских больниц вошла в историю медицины после того, как применила технологию вакуумирования во время хирургической операции над женщиной с раком груди. Злокачественную опухоль высосали из тела с помощью местной анестезии.Впервые в истории медицины британская больница использовала технологию вакуумирования для удаления злокачественной опухоли груди под местной анестезией. Это уникальная процедура была проведена в больнице Southend Hospital, расположенной в графстве Эссекс. Продолжительность операции составила всего 30 минут. Впервые в истории мировой науки данную нехирургическую технологию применили для избавления от злокачественного новообразования грудной ткани.Во время процедуры в грудь женщины ввели иглу, через которую происходило отсасывание небольшого количества ткани опухоли до тех пор, пока она полностью не вышла из организма. Традиционно подобного рода уплотнения вырезают скальпелем под общей анестезией, но данная пациентка имела и другие проблемы со здоровьем, из-за которых использование общего наркоза было нежелательным. Отметим, что специалисты, осуществившие данную процедуру, пользовались ею для борьбы с доброкачественными новообразованиями уже несколько лет. Однако она впервые была применена при лечении рака.Сообщается, что окружность опухоли составляла 5 мм, поэтому она идеально подходила для использования технологии вакуумирования. Теоретически пациенты могут приходить на эту процедуру, чтобы уже через полчаса отправляется домой. Врачи используют ультразвук или маммографию, с помощью которой подтверждается полное удаление опухоли. Технология обладает существенными преимуществами, так как она является менее инвазивной. Период восстановления после нее гораздо более короткий.