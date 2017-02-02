Хроническая бессонница в три раза повышает риск астмы

Хроническая бессонница в три раза увеличивает риск астмы во взрослом возрасте. К такому выводу пришли норвежские ученые из Университета Тронхейма.Бессонные ночи могут стать причиной развития астмы во взрослом возрасте, как установили ученые из Норвегии. Те люди, которые ворочаются большую часть ночи и не могут заснуть, более чем в два раза чаще сталкиваются с этим потенциально смертельно опасным расстройством легких. Риск вырастает еще на две трети среди тех, кто регулярно плохо спит, как показало исследование с участием почти 18 000 взрослых людей. Количество случаев хронической бессонницы в России постоянно растет, по некоторым расчетам экспертов, с этим явлением сталкиваются до половины жителей страны.Ключевые выводы данного исследования заключаются в том, что жертвы хронической бессонницы более чем в три раза чаще сталкиваются с астмой по сравнению с теми, кто спит нормально. Это позволяет предположить, что определённые изменения в организме, связанные с бессонницей, могут накапливаться, что приводит к вредному воздействию на легкие. Во всём мире от астмы страдает около 300 миллионов человек. Ее основными факторами риска являются курение, ожирение и загрязнения воздуха.Не так давно ученые связали симптомы депрессии и тревожного состояния с риском развития астмы во взрослом возрасте. И вот теперь доказано, что еще одной причиной этой опасной болезни легких может быть бессонница. Астма опасна еще и тем, что она прямо или косвенно влияет на развитие смертельных недугов вроде рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.