Для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями созданы искусственные клетки

Исследователи работают над новым мощным оружием против антибиотикорезистентных бактерий. В борьбе с ними будут использоваться искусственные клетки, которые обманут опасные микроорганизмы, не поддающиеся воздействию лекарств.Ученые создали искусственные клетки, которые так похожи на настоящие, что могут вступать в химические связи с ними. Эти сделанные человеком клетки сообщают клеткам бактерий о том, что они не отличаются от других клеток, а значит на них можно воздействовать антибиотиками. Основной целью использования искусственных клеток будет борьба с антибиотикорезистентными бактериями в будущем. Ученые из Университета Тренто в Италии в ходе экспериментов показали, что эти искусственные клетки успешно проходят через тест Тьюринга, с помощью которого определяется уровень интеллекта машин.Основой теста Тьюринга является способность машины заставить человека поверить в то, что он общается с другим человеком. Для этого необходимо продемонстрировать некоторый уровень искусственного интеллекта. Для создания искусственных клеток ученые построили крошечные клеточноподобные структуры, насыщенные их собственными инструкциями ДНК. Искусственные клетки продемонстрировали свою способность прислушиваться к клеткам живых бактерий. А эти клетки бактерий реагировали на искусственные клетки, отправляя им химические сигналы.Ученые подчеркивают, что теперь возможно стало создание искусственных клеток, вступающих в химический диалог с бактериями. Эти клетки способные производить специфические белки в ответ на внешнюю стимуляцию, с помощью которых осуществляется диалог. Как надеются авторы исследования, искусственные бактерии будут бороться с микроорганизмами, которые вызывают опасные заболевания.